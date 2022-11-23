Три минуты, которые потрясли НХЛ. Такого в XXI веке ещё не было

Перед началом встречи «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз» вряд ли кто-то из любителей хоккея мог предположить, какой концерт сегодня выдадут команды. После удачного старта регулярного чемпионата «клинки» угодили в затянувшийся кризис, проиграли восемь матчей подряд, в результате чего закономерно упали на дно турнирной таблицы. В свою очередь, «Канадиенс» в последнее время встали на победные рельсы, выиграли четыре матча из шести и в хорошем расположении духа подходили к матчу с аутсайдером лиги.

Но все предматчевые прогнозы были разрушены уже к третьей минуте первого периода. Подопечные Дона Гранато выдали действительно исторический старт встречи, просто сокрушив оборонительные построения хозяев. Уже спустя 52 секунды после стартового вбрасывания гости вели с преимуществом в две шайбы – отличились Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Стоит заметить, что «Баффало» стал первой командой НХЛ, которой удалось забросить две шайбы на первой минуте гостевого матча регулярного чемпионата, с 2002 года, когда игроки «Филадельфии Флайерз» Джастин Уильямс и Михал Гандзуш дуплетом огорчили «Нью-Йорк Айлендерс».

Ещё через 50 секунд в кулачном бою сошлись бывший представитель «Торпедо», а ныне защитник «Монреаля» Крис Уайдман и новичок «Баффало» Тайсон Джост. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку, хозяева же остались на льду в меньшинстве из-за удаления Майкла Пеццетты. Первым большинством в матче «клинки» сразу же воспользовались – Алекс Так отправил третью шайбу в ворота Джейка Аллена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Три гола «Баффало» уложились в 2 минуты 13 секунд, что является седьмым результатом в истории лиги. В 1986 году «Вашингтон Кэпиталз» забросил три шайбы подряд на старте первого периода за 1 минуту и 21 секунду, что по сей день является рекордом НХЛ. Любопытно, что даже в истории «Баффало» был более стремительный голевой отрезок – в 2010 году «клинки» уложили три шайбы в ворота «Тампы» за 2 минуты 11 секунд.

На тройной выстрел «Баффало» команда Мартена Сан-Луи смогла оперативно ответить голом Коула Кофилда, который подвёл черту под уникальным стартом матча. Как отмечает пресс-служба НХЛ, сегодня был зафиксирован всего лишь четвёртый случай за всю историю лиги, когда за три минуты с начала матча совместными усилиями было заброшено как минимум четыре шайбы. При этом в XXI веке подобного матча в НХЛ ещё не было.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Последний раз подобное голевое изобилие происходило в 1993 году, когда встречались «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». 29 лет назад «красные крылья» и «дьяволы» умудрились уложить пять точных бросков в 174 секунды. До этого за три минуты со старта первого периода дважды забрасывались четыре шайбы – это произошло в 1976 и 1983 годах. Примечательно, что в тех двух случаях одним из участников матча неизменно оказывался «Баффало».

После столь мощного начала встречи команды успокоили игру и снова взорвались только в середине второго периода – сначала Джефф Скиннер восстановил преимущество «Баффало» в три шайбы, а спустя две минуты Шон Монахан с передачи Евгения Дадонова ненадолго вернул «Монреаль» в игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Заключительная треть матча прошла при абсолютном преимуществе гостей, которые смогли ещё трижды поразить ворота «Канадиенс». Главным героем матча стал Скиннер, набравший сегодня 5 (2+3) очков. Любопытно, что в феврале этого года Джефф уже отмечался подобным результатом на домашней арене «Монреаля». 13 февраля Скиннер оформил покер и сделал ещё одну результативную передачу, а «Баффало» победил в Монреале со счётом 5:3. Теперь канадец стал первым игроком в истории «Сэйбрз», набравшим по пять очков в двух выездных играх НХЛ с «Канадиенс».

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