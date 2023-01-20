Купер — о победной шайбе Макдэвида: большинство парней в НХЛ не могут забивать такие голы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер восихитился победным голом капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец в сольном проходе забросил шайбу и принёс своей команде победу (5:3).
«Мне очень понравился второй период в нашем исполнении, но мы допустили ошибку при голе Макдэвида. Мы просто немного замешкались и он нашёл путь к воротам,. Большинство парней в лиге не забивают такие голы, но он находит способ делать такие вещи, и поэтому он особенный игрок. Мы боролись до конца. Это была хорошая игра, но жаль, что мы не получили ни одного очка», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Макдэвида 47 матчей, в которых нападающий набрал 86 (39+47) очков. 26-летний канадец забил свой 59-й победный гол в НХЛ и сравнялся по этому показателю с Овечкиным за первые восемь сезонов в лиге.
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