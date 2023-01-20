Далин в овертайме отдал результативный пас по воздуху через всю площадку под синюю линию

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Автором победной шайбы в составе «клинков» стал нападающий хозяев Дилан Козенс, который отличился спустя всего 12 секунд после начала овертайма. Отметим невероятный голевой пас защитника «Баффало» Расмуса Далина, который отрезал троих хоккеистов «Миннесоты». Шведский игрок обороны из своей зоны подкинул шайбу, которую поймал и опустил на лёд Козенс и разобрался с вратарём при выходе один на один.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Далин в текущем сезоне набрал 50 (13+37) очков за 43 матча.