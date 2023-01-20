«Разлетится как пирожки». Назаров предложил продавать атрибутику строящейся арены в Питере

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров предложил продавать атрибутику строящейся «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.



«История с Иваном Проворовым закончилась для американцев обычным образом: в НХЛ всё превращают в бизнес и делают на этом деньги. Вот и теперь американские болельщики раскупили все джерси нашего российского хоккеиста из команды «Филадельфия», а сам клуб в результате получает приличную прибыль.



Что можем сделать мы? На сегодняшний день в Питере строится самый большой в Европе хоккейный дворец. Вместимость на играх – почти 22 тысячи человек. Это будет отличное спортивное сооружение, на которое толпами пойдут болельщики. Можно тщательно оповещать каждый этап его строительства, выпускать майки и сувенирную продукцию, продавать, в том числе и туристам, и зарабатывать на этом. Уверен, что всё это будет разлетаться как горячие пирожки, а про саму арену узнают даже люди, которые ранее не слишком сильно интересовались спортом», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что ввод арены в эксплуатацию намечен на 2023 год. Вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах — 21,5 тыс. человек, на концертах — до 23 тыс.