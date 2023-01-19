Завершается монтаж центральной части фасада «СКА Арены»

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новой ледовой «СКА Арены» на проспекте Юрия Гагарина. Завершён очередной этап строительства сооружения.

«Завершается очередной этап монтажа архитектурного фасада «СКА Арены» в центральной части входных групп. На проектную отметку +45 метров поднят блок из двух ферм весом 74,8 тонны. Всего в центральной части смонтированы 222 блока. В ближайшее время строители завершат заполнение межферменного пространства и приступят к демонтажу временных конструкций, чтобы продолжить работы уже по боковым сторонам фасада здания. Сейчас общий вес смонтированных металлоконструкций фасада составляет 6209 тонн. Остаётся смонтировать ещё 84 блока весом 3707 тонн.

Также активно продолжаются работы по этажам внутри здания арены. Идёт монтаж инженерных сетей, черновая и чистовая отделка в помещениях. На четвёртом-пятом уровнях в зоне VIP-лож завершено остекление 2400 м2 и также началась черновая отделка. Смонтировано всё основное подъёмное оборудование (35 лифтов и 16 эскалаторов). Забетонированы и готовы к монтажу ледовых технологий главная игровая площадка и малая тренировочная. В помещении хладоцентра завершён монтаж насосных групп, готов ИТП (индивидуальный тепловой пункт). В феврале на площадку «СКА Арены» будут поставлены четыре ледозаливочных комбайна. На отметке -7 (в технических помещениях подземного этажа) смонтированы все 14 трансформаторов. На территории парка в спортивной части завершены работы по конструктиву скейтпарка и футбольному полю легкоатлетического стадиона. Идут работы в амфитеатре фестивальной зоны, который будет рассчитан на 400 человек, и собираются каркасы многофункциональных павильонов. Завершение всех строительных работ и ввод арены в эксплуатацию запланированы в текущем 2023 году», — сообщила пресс-служба «СКА Арены» «Чемпионату».

Фото: Фото «СКА-Арена»

Вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах — 21,5 тыс. человек, на концертах — до 23 тыс.