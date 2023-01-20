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«Сибирь» обыграла «Металлург», одержав четвёртую победу подряд

«Сибирь» обыграла «Металлург», одержав четвёртую победу подряд
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шаров (Бутузов, Пьянов) – 00:20 (5x5)   1:1 Голдобин (Зернов, Карпов) – 08:01 (5x5)   2:1 Морозов (Мёрфи, Коротков) – 09:04 (5x5)   2:2 Бурмистров (Коробкин) – 18:36 (4x5)   3:2 Бутузов (Шаров) – 30:22 (5x5)   4:2 Коротков (Шаров, Основин) – 59:51 (en)

На первой минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. На девятой минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через 63 секунды Илья Морозов забросил вторую шайбу в ворота Эдди Паскуале. В конце первого периода Александр Бурмистров с передачи Егора Коробкина сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 31-й минуте Владимир Бутузов после паса Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд в третий раз. Точку в матче поставил Никита Коротков, забив на последней минуте в пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Сибирь» примет «Амур». Оба матча состоятся 23 января.

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