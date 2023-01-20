«Сибирь» обыграла «Металлург», одержав четвёртую победу подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

На первой минуте Александр Шаров вывел новосибирцев вперёд. На девятой минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через 63 секунды Илья Морозов забросил вторую шайбу в ворота Эдди Паскуале. В конце первого периода Александр Бурмистров с передачи Егора Коробкина сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 31-й минуте Владимир Бутузов после паса Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд в третий раз. Точку в матче поставил Никита Коротков, забив на последней минуте в пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Сибирь» примет «Амур». Оба матча состоятся 23 января.