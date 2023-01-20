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Бурмистров забил первый гол за «Металлург». Форвард забросил в меньшинстве

Бурмистров забил первый гол за «Металлург». Форвард забросил в меньшинстве
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В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает магнитогорский «Металлург». К концу первого периода счёт 2:2.

На 18-й минуте нападающий магнитогорцев Анатолий Никонцев получил двухминутное удаление за задержку соперника клюшкой. К тому моменту новосибирцы выигрывали со счётом 2:1. На второй минуте меньшинства Егор Коробкин в своей зоне перехватил шайбу и убежал в контратаку «два в один». Хоккеист отдал передачу Александру Бурмистрову, который расстрелял пустой угол ворот и сравнял счёт.

Отметим, что для нападающего этот гол стал первым за «Металлург». Бурмистров проводит восьмой матч за магнитогорцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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