Бурмистров забил первый гол за «Металлург». Форвард забросил в меньшинстве

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает магнитогорский «Металлург». К концу первого периода счёт 2:2.

На 18-й минуте нападающий магнитогорцев Анатолий Никонцев получил двухминутное удаление за задержку соперника клюшкой. К тому моменту новосибирцы выигрывали со счётом 2:1. На второй минуте меньшинства Егор Коробкин в своей зоне перехватил шайбу и убежал в контратаку «два в один». Хоккеист отдал передачу Александру Бурмистрову, который расстрелял пустой угол ворот и сравнял счёт.

Отметим, что для нападающего этот гол стал первым за «Металлург». Бурмистров проводит восьмой матч за магнитогорцев.

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