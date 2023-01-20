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Мэттьюс до минимума сократил отставание от Овечкина по матчам с 2+ голами за семь лет

Мэттьюс до минимума сократил отставание от Овечкина по матчам с 2+ голами за семь лет
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Эта встреча стала для него 56-й с момента дебюта в сезоне-2016/2017, когда он забил 2+ гола.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Мэттьюс вышел на второе место по количеству матчей с 2+ шайбами за этот период. Американский нападающий до минимума сократил отставание от российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На счету форварда «столичных» 57 таких матчей за последние семь лет.

Напомним, в Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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