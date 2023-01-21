Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. По два очка на счету Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков по воротам.

«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и завтра встретится с «Сиэтл Кракен». «Ванкувер» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и завтра, 22 января, примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз».