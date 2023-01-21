Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»
Поделиться
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. По два очка на счету Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков по воротам.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кольяно (Ньюхук) – 11:32 (5x5) 0:2 Ничушкин (Комфер, Маккиннон) – 20:34 (5x3) 0:3 Рантанен (Маккиннон, Родригес) – 30:32 (5x3) 1:3 Петтерссон (Кузьменко, Бёзер) – 32:32 (5x5) 1:4 Хант (Рантанен) – 39:27 (5x5)
«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и завтра встретится с «Сиэтл Кракен». «Ванкувер» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и завтра, 22 января, примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз».
Новость по темеНичушкин отметился голом по ходу матча с «Ванкувером»
Комментарии
- 21 января 2023
-
08:38
-
08:26
-
08:04
-
07:09
-
05:42
- 20 января 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
19:58
-
19:36
-
19:01
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
17:54
-
17:48
-
17:42
-
17:19
-
16:56
-
16:25
-
15:55
-
15:36
-
15:10
Партнерский контент