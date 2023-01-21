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Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. По два очка на счету Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Кольяно (Ньюхук) – 11:32 (5x5)   0:2 Ничушкин (Комфер, Маккиннон) – 20:34 (5x3)   0:3 Рантанен (Маккиннон, Родригес) – 30:32 (5x3)   1:3 Петтерссон (Кузьменко, Бёзер) – 32:32 (5x5)   1:4 Хант (Рантанен) – 39:27 (5x5)

«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд и завтра встретится с «Сиэтл Кракен». «Ванкувер» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и завтра, 22 января, примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз».

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