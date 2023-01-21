Ничушкин отметился голом по ходу матча с «Ванкувером»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости в матче начался второй период. Гости ведут со счётом 2:0.

На 21-й минуте матча очередным голом в сезоне отметился Валерий Ничушкин. Россиянин замкнул передачи Джей Ти Комфера и Натана Маккиннона.

До этого за хозяев на 12-й минуте забил Эндрю Кольяно. Ему ассистировал Алекс Ньюхук.

Ничушкин проводит 18-й матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, в котором забросил восьмую шайбу. На счету форварда также 10 результативных передач. В следующем матче «Колорадо» отправится в гости к «Сиэтлу».