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Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко может принять участие в матче уже на следующей неделе

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко может принять участие в матче уже на следующей неделе
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может принять участие в матчах НХЛ уже на следующей неделе.

«Я точно не буду играть в субботнем матче, но чувствую себя намного лучше и скоро вернусь. Смогу вернуться на лёд, когда боль спадёт и пойму, что готов», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг в начале января сообщал, что сроки восстановления россиянина после травмы составляют не менее месяца.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 34 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач. Всего в карьере Тарасенко провёл 640 матчей, в которых забил 262 гола и отдал 291 результативную передачу.

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