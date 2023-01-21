Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко может принять участие в матче уже на следующей неделе
Поделиться
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может принять участие в матчах НХЛ уже на следующей неделе.
«Я точно не буду играть в субботнем матче, но чувствую себя намного лучше и скоро вернусь. Смогу вернуться на лёд, когда боль спадёт и пойму, что готов», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.
Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг в начале января сообщал, что сроки восстановления россиянина после травмы составляют не менее месяца.
В текущем сезоне Тарасенко провёл 34 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач. Всего в карьере Тарасенко провёл 640 матчей, в которых забил 262 гола и отдал 291 результативную передачу.
Новость по темеТарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» на этой неделе
Комментарии
- 21 января 2023
-
10:23
-
10:00
-
09:36
-
09:13
-
08:38
-
08:26
-
08:04
-
07:09
-
05:42
- 20 января 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
19:58
-
19:36
-
19:01
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
17:54
-
17:48
-
17:42
-
17:19
-
16:56
Партнерский контент