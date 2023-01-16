Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» на этой неделе

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может вернуться в состав на этой неделе, сообщает официальный сайт НХЛ.

Тарасенко уже приступил к тренировкам с командой. Ожидалось, что он пропустит четыре недели из-за травмы руки, но восстановление заняло меньше времени.

«Он ближе, чем мы думаем. Тарасенко выглядит хорошо. Владимир должен продолжать тренироваться с нами, а потом даст знать, когда будет готов. Будет здорово, когда он вернётся», — заявил главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Берубе.

31-летний нападающий не сыграет с «Оттавой» в понедельник, но может выйти на лёд в матче с «Нэшвиллом» в четверг.

В 34 матчах текущего регулярного сезона НХЛ на счету Тарасенко 29 (10+19) очков при показателе полезности «-13».