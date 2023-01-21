Тамбиев — о 0:1 с «Амуром»: полный дворец приходит, как можно не забить гол на такой арене

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев выразил своё негодование тем, что подопечные не смогли забросить шайбу в матче с «Амуром» (0:1). Голкипер хабаровского клуба Евгений Аликин отразил все 40 бросков по воротам и оформил свой пятый шат-аут в сезоне.

«Комментарий будет коротким, боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает, с нулём тяжело побеждать. Не хватает мастерства, не хватает креативности в атаке. Я считаю, что если нет мастерства, то игроки должны лезть, закрывать вратаря, работать на пятаке. Мы им это всё говорили перед игрой, на это направляли. Направляли и после второго периода. Нужно хотеть и желать забивать голы. Полный дворец приходит, как можно не забить гол на такой арене. Как бывший нападающий я не понимаю. Бились, сражались, выполняли, ошиблись и нас наказали. Одного «сражаться» здесь мало, нужно забивать. Моменты были, моментов много. Но ничего не сделаешь, мне жаль проигрывать такие игры.

Фарт сейчас ушёл от нас. Его тоже заслужить, заработать надо. Когда философия правильная, тогда и фарт в нашу сторону работает. Сейчас же всё идёт экстремально, идёт битва за плей-офф. Все же тоже «Адмирал» изучили. Я им сейчас сказал в раздевалке: «Надо прыгнуть выше головы, вытащить из себя, достать и положить на лёд». Биться и сражаться – мало.

Немного другие качества проявлять надо. Где-то хладнокровия не хватает в завершении, где-то торопятся. Будем готовиться, расстраиваться некогда. Жаль такие игры отдавать. По нашей статистике сорок бросков, из сорока бросков можно один гол забить. Бросить камень в их огород я не могу. В Хабаровске я был недоволен отдельными игроками, честно скажу. Не все тогда играли с душой и сердцем, сегодня – все. Будем работать, будем ещё усерднее тренироваться», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

Отметим, что «Амур» одержал третью победу подряд в матче с «Адмиралом» и упрочил преимущество в сезонной серии со счётом 5-3. Командам предстоит провести ещё два матча между собой. «Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.