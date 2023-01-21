«Амур» в третий раз подряд обыграл «Адмирал» благодаря «сухому» матчу Аликина

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в дальневосточном дерби одержали хабаровчане со счётом 1:0.

Победный гол на 32-й минуте матча забил хоккеист «Амура» Владислав Барулин с передачи Яна Дрозга. Отметим, что судьи дважды просматривали взятие ворот. Сначала на предмет удара по шайбе ногой, а затем по запросу тренерского штаба «Адмирала» арбитры просматривали заброшенную шайбу на предмет помехи вратарю. В итоге гол было решено засчитать, а владивостокцы получили две минуты за задержку времени игры. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил все 40 бросков по воротам и стал главным героем матча.

Отметим, что «Амур» одержал третью победу подряд в матче с «Адмиралом» и упрочил преимущество в сезонной серии со счётом 5-3. Командам предстоит провести ещё два матча между собой.