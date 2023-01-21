Костин — о драке с Маруном: Пэт трижды спросил у меня: «Ты уверен, что хочешь этого?»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал драку с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патриком Маруном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Он легенда в Сент-Луисе. Мы немного поговорили на вбрасывании. Он трижды спросил у меня: «Ты уверен? Ты уверен? Ты уверен, что хочешь этого?» Я ответил ему: «Да, Пэт, я уверен», — приводит слова Костина журналист Джин Принсайп на своей странице в «Твиттере».
Напомним, спустя всего три секунды после начала второго периода Костин подрался с Маруном. По итогам инцидента оба хоккеиста получили от судей по пять минут штрафного времени. Со стороны россиянина это был ответ за атаку Маруна на Коннора Макдэвида в концовке первого периода, когда форвард «Тампы» нарушил правила на канадце, а потом ещё раз сбил его с ног.
- 21 января 2023
-
22:44
-
22:36
-
22:15
-
21:55
-
21:31
-
21:09
-
21:02
-
20:59
-
20:44
-
20:39
-
20:31
-
20:12
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:27
-
17:11
-
16:55
-
16:11
-
15:45
-
15:14
-
14:54
-
14:33
-
14:11
-
13:40
-
13:13
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
11:46
-
11:25