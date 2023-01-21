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Костин — о драке с Маруном: Пэт трижды спросил у меня: «Ты уверен, что хочешь этого?»

Костин — о драке с Маруном: Пэт трижды спросил у меня: «Ты уверен, что хочешь этого?»
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал драку с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патриком Маруном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Он легенда в Сент-Луисе. Мы немного поговорили на вбрасывании. Он трижды спросил у меня: «Ты уверен? Ты уверен? Ты уверен, что хочешь этого?» Я ответил ему: «Да, Пэт, я уверен», — приводит слова Костина журналист Джин Принсайп на своей странице в «Твиттере».

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Напомним, спустя всего три секунды после начала второго периода Костин подрался с Маруном. По итогам инцидента оба хоккеиста получили от судей по пять минут штрафного времени. Со стороны россиянина это был ответ за атаку Маруна на Коннора Макдэвида в концовке первого периода, когда форвард «Тампы» нарушил правила на канадце, а потом ещё раз сбил его с ног.

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