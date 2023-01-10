Яркая драка российского форварда «Эдмонтона» Клима Костина с Бренданом Лемье. Видео

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин принял участие в драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

За полторы минуты до завершения встречи, когда «нефтяники» уступали со счётом 3:6, Костин вызвал на поединок канадского форварда Брендана Лемье. Тот принял приглашение, после чего завязалась яркая драка. Хоккеист «королей» нанёс больше ударов, однако российский нападающий смог уложить оппонента на лёд. Лемье получил пятиминутный штраф, Костин — «5+10».

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Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.