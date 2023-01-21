«Всё честно». Р. Ротенберг ответил на вопрос, есть ли смысл понизить потолок зарплат в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо». Армейцы забросили четыре шайбы уже в первом периоде. В заключительном игровом отрезке команды обменялись голами — по два с каждой стороны. В итоге СКА одержал крупную победу со счётом 6:2. Кроме того, Ротенберг ответил на вопрос, есть ли смысл понизить потолок зарплат в КХЛ.
«Сегодня мы улучшили свою игру в части реализации. Мы создаём в каждом матче по 15–20 возможностей и при таком мастерстве наших хоккеистов три-четыре шайбы должны забрасывать. Два пропущенных гола в начале третьего периода — как в фильме «Бриллиантовая рука»: «Чёрт побери» дважды произошло, сыграли не по системе. Системы игры СКА и «Торпедо» похожие. В деталях мы играем по-другому, но в целом системы похожи, и это вызывает уважение.
Есть ли смысл понизить потолок зарплат, чтобы конкуренция между клубами стала ещё больше? А даст ли это бóльшую конкуренцию? Нам же нужны хорошие игроки. Моё мнение, что сейчас всё хорошо. Конкуренция выросла в лиге, выигрывать стало сложнее. Всё честно, всё справедливо. У нас в составе ребята 2002 года рождения, Марат Хуснутдинов, например. Арсений Коромыслов сыграл в матче с «Северсталью» почти 20 минут. Эти ребята, несмотря на свой возраст, выигрывают конкуренцию. Предвзятости и любимчиков нет. Кто лучше, тот и играет», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.
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