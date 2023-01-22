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Шайба Барбашёва не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Чикаго»

Шайба Барбашёва не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Чикаго»
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В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейсон Дикинсон, Сэм Лафферти, Рис Джонсон, Андреас Атанасиу, а также Макс Доми.

У хозяев забивали Джордан Кайру, Ник Ледди, а также российский форвард Иван Барбашёв.

Иван Барбашёв забросил свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 14 результативных передач в 46 играх.

«Сент-Луис» потерпел первое поражение за три последних матча. «Чикаго», в свою очередь, одержал вторую кряду победу. В предыдущей встречи был обыгран «Баффало».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Лафферти, Джонс) – 10:27 (5x5)   0:2 Лафферти (Дикинсон) – 13:20 (4x5)   0:3 Джонсон (Блэквелл, Энтвистл) – 22:00 (5x5)   1:3 Кайру (Шенн, Фолк) – 22:54 (5x4)   1:4 Атанасиу (Дикинсон, Филлипс) – 23:59 (5x5)   2:4 Барбашёв (Кайру, Томас) – 33:12 (5x5)   3:4 Ледди (Парэйко, Барбашёв) – 49:15 (5x5)   3:5 Доми (Джонсон, Кейн) – 56:01 (5x5)
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