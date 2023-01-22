Шайба Барбашёва не помогла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче с «Чикаго»

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейсон Дикинсон, Сэм Лафферти, Рис Джонсон, Андреас Атанасиу, а также Макс Доми.

У хозяев забивали Джордан Кайру, Ник Ледди, а также российский форвард Иван Барбашёв.

Иван Барбашёв забросил свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 14 результативных передач в 46 играх.



«Сент-Луис» потерпел первое поражение за три последних матча. «Чикаго», в свою очередь, одержал вторую кряду победу. В предыдущей встречи был обыгран «Баффало».