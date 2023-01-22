«А что, если это и был конец?» Будро — об эмоциональной реакции на проигрыш «Эдмонтону»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро прокомментировал свою реакцию после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». 68-летний наставник «косаток» едва сдержал слёзы и задержался на скамейке запасных, окидывая взглядом лёд и стадион.

«Никогда не знаешь, наступил ли конец. Я провёл в хоккее 50 лет. А что, если это и был конец? Поэтому я задержался на скамейке, чтобы посмотреть на болельщиков и сказать себе: «Запомни этот момент», — сказал Будро после встречи.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч прошёл в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.