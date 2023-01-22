Капитан «Ванкувера»: какой бы ни была судьба, мы всегда будем уважать Будро

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Кроме того, нападающий поделился мнением о главном тренере «косаток» Брюсе Будро.

«Мы гордимся тем, как мы держались и боролись до самого конца. Мы все здесь действительно заботимся о Брюсе. Он заботится о каждом парне в раздевалке. Какой бы ни была судьба, мы всегда будем уважать его как человека и как тренера.



Он делал для нас только великие вещи, так что я его очень уважаю. И он всегда будет одним из моих любимых наставников», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.