«Лада» предоставит финансовые гарантии для вступления в КХЛ на следующей неделе

Тольяттинская «Лада» предоставит финансовые гарантии для вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора клуба Александра Чеботарёва.

«Финансовые гарантии [для вступления] в КХЛ мы предоставим на следующей неделе, они будут рассчитаны на три года», — заявил Чеботарёв.

Напомним, 1 ноября 2022 года «Лада» отправила официальную заявку на вступление в лигу. Тольяттинский клуб уже выступал в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018, когда был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. «Лада» является чемпионом России (1994, 1996), обладателем Кубка Европы (1997) и Континентального кубка (2006).