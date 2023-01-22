Яшкин установил снайперский рекорд для дебютантов СКА в регулярных чемпионатах страны

Накануне в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (4:0, 0:0, 2:2).

На седьмой минуте матча форвард СКА Дмитрий Яшкин открыл счёт. Для 29-летнего нападающего эта шайба стала 31-й в текущем регулярном сезоне. Таким образом, хоккеист установил новый рекорд для дебютантов СКА в регулярках, сообщает официальный сайт армейцев. Он превзошёл Сергея Лапшина, который в сезоне-1982/1983 в 44 матчах отличился 30 раз. Отметим, что на это достижение у Яшкина ушло 54 игры.

Всего в текущем сезоне Яшкин сыграл 54 матча, в которых набрал 46 (31+15) результативных баллов.