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Гимаев — о «Сибири»: видно, как Мартемьянов распределил роли в команде

Гимаев — о «Сибири»: видно, как Мартемьянов распределил роли в команде
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Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал об игре новосибирской «Сибири», которая после победы над «Металлургом» (4:2) возглавила Восточную конференцию.

«Здесь прослеживается тренерская работа. Мы видим, какая организация игры у «Сибири». Видно, как Мартемьянов распределил роли в команде. Хорошую игру показывают лидеры – Шаров, Бек и Бутузов. Это и предопределяет то, что сейчас происходит. Вратари ещё здорово действуют. Вкупе с организованной обороной всё это даёт такой результат.

Результативная игра в меньшинстве? Здесь всё идёт от тренера, который даёт понять, что если в меньшинстве есть возможность убежать в контратаку и найти эпизод, чтобы забросить шайбу, то этим надо пользоваться. В команде есть быстрые ребята, такие как Коротков, которым скорость позволяет так действовать. У атакующей пятёрки соперника в этот момент голова занята тем, как разыграть большинство, а не тем, что на их ворота может пойти контратака», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

В следующей игре «Сибирь» примет «Амур». Матч состоится 23 января.

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