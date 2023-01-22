Гимаев — о «Сибири»: видно, как Мартемьянов распределил роли в команде

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал об игре новосибирской «Сибири», которая после победы над «Металлургом» (4:2) возглавила Восточную конференцию.
«Здесь прослеживается тренерская работа. Мы видим, какая организация игры у «Сибири». Видно, как Мартемьянов распределил роли в команде. Хорошую игру показывают лидеры – Шаров, Бек и Бутузов. Это и предопределяет то, что сейчас происходит. Вратари ещё здорово действуют. Вкупе с организованной обороной всё это даёт такой результат.
Результативная игра в меньшинстве? Здесь всё идёт от тренера, который даёт понять, что если в меньшинстве есть возможность убежать в контратаку и найти эпизод, чтобы забросить шайбу, то этим надо пользоваться. В команде есть быстрые ребята, такие как Коротков, которым скорость позволяет так действовать. У атакующей пятёрки соперника в этот момент голова занята тем, как разыграть большинство, а не тем, что на их ворота может пойти контратака», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
В следующей игре «Сибирь» примет «Амур». Матч состоится 23 января.
- 22 января 2023
-
20:33
-
20:24
-
20:19
-
20:13
-
20:08
-
20:01
-
19:54
-
19:41
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:14
-
18:45
-
18:18
-
18:04
-
17:36
-
17:12
-
16:58
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:18
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:13
-
14:59
-
14:45
-
14:29
-
14:12
-
13:58
-
13:32
-
13:14