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«Сибирь» возглавила Восточную конференцию после победы над «Металлургом»

«Сибирь» возглавила Восточную конференцию после победы над «Металлургом»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Новосибирцы набрали 70 очков в 54 матчах сезона. Благодаря этому «Сибирь» вышла на первое место в Восточной конференции, опередив «Автомобилист». Екатеринбургская команда набрала 68 очков в 52 встречах. «Металлург», в свою очередь, сегодня может потерять третью строчку в конференции. Магнитогорцы имеют равное количество баллов с «Авангардом» (у обоих — по 66), однако у омичей два матча в запасе. Кроме того, всего на два очка отстаёт «Ак Барс», сыгравший 52 встречи.

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