Тренер «Салавата» Козлов: две ошибки во втором периоде… Не должны мы так играть

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) и рассказал о серии поражений уфимцев.

«Хороший матч получился. Обидно, что совершили ошибки, которые не позволили нам выиграть. Хорошие моменты с обеих сторон. Две ошибки во втором периоде, в самом конце… Не должны мы так играть. Они привели к поражению. Ребята были заряжены, бились до конца. Не удалось забить при игре «6х5».

Есть ли что-то общее в четырёх поражениях подряд? Сначала обыграли «Адмирал», потом с «Магниткой» не до конца доиграли, не дотерпели. Потом «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив». Пять матчей через день. Накапливается усталость. Играем не так плохо, но случаются ошибки.

Была задача максимально надёжно сыграть в средней и своей зоне? Мы знали, что с «Локомотивом» нужно чётко действовать, ждать их в своей зоне и ловить на контратаках.

Почему поменяли спецбригаду большинства? Так решили. Кадейкин со Шмелёвым хорошо смотрятся. Там впереди Хмелевски, потом леворукий Науменков. Мы исходили из хватов и мастерства», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

После поражения уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 результативных балла.