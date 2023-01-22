«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
В первом периоде команды счёт не открыли.
На 15-й минуте второго периода счёт открыл Данил Алалыкин с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова. На 18-й минуте восстановил равенство в счёте Иван Чехович с передачи Александра Полунина. Спустя минуту вывел «Локомотив» вперёд Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Дениса Алексеева.
На 14-й минуте третьего периода третью шайбу в ворота гостей забросил Павел Красковский с передач Ивана Чеховича и Александра Полунина. На 17-й минуте периода сократил отставание до минимума Григорий Панин.
В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Витязем» 24 января. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 25 января.
- 22 января 2023
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