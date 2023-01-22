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Локомотив — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Локомотиву» в гостях
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал «Салават Юлаев». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

В первом периоде команды счёт не открыли.

На 15-й минуте второго периода счёт открыл Данил Алалыкин с передач Шакира Мухамадуллина и Ивана Дроздова. На 18-й минуте восстановил равенство в счёте Иван Чехович с передачи Александра Полунина. Спустя минуту вывел «Локомотив» вперёд Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Дениса Алексеева.

На 14-й минуте третьего периода третью шайбу в ворота гостей забросил Павел Красковский с передач Ивана Чеховича и Александра Полунина. На 17-й минуте периода сократил отставание до минимума Григорий Панин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Мухамадуллин, Дроздов) – 34:17 (5x4)   1:1 Чехович (Полунин) – 37:49 (5x5)   2:1 Шалунов (Берёзкин, Алексеев) – 38:49 (5x4)   3:1 Красковский (Чехович, Полунин) – 53:27 (5x5)   3:2 Панин – 56:26 (5x5)

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Витязем» 24 января. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 25 января.

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