Тренер «Северстали» Разин: стараемся после каждых игр кушать салаты и малину

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) и рассказал о физическом состоянии клуба.

«Большое спасибо болельщикам – сегодня был аншлаг. Хотелось бы, чтобы так ходили постоянно. Думаю, игра понравилась. Игра была, как говорится, от ножа. Соперник хороший, мастеровитый. Много хороших иностранцев, хорошая местная молодёжь. Тем более предыдущие важные игры команда соперника играла очень дисциплинированно. Благодарен ребятам. У нас молодая команда, не такая рослая, не такая высокая. Мы сегодня борьбу силовую не проиграли, в каких-то моментах даже выиграли. Вдвойне приятно, что смогли переломить, достать победу из себя.

Ощущалось, что у Минска было четыре дня отдыха, а у «Северстали» — тяжёлый матч со СКА? Я один раз сказал про календарь, когда мы были единственной командой, которой дали поездку не Хабаровск – Владивосток – Новосибирск, а Омск — Владивосток – Хабаровск – Новосибирск. Тот выезд был действительно тяжёлым, с перелётами. В меня полетели сразу стрелы: календарь для всех одинаков. Да, тяжёлый календарь. Да, у нас четыре дня между играми за весь сезон было всего один раз. Для нас два дня между играми – счастье. Сейчас до следующей игры опять два дня. Жаловаться на календарь – можно. Можно сказать, что у кого-то лучше, хуже. Если бы мы играли через день, а Минск отдыхал четыре дня, то это конечно бы чувствовалось. Мы же дали ребятам отдохнуть, ребята пришли в себя. Мы сегодня в силовой борьбе не уступили. Плюс мы опять выиграли по большинству, по количеству удалений соперника. Функциональное состояние команды прекрасное. Мы хорошо работаем с шайбой – удаления зарабатываются тогда, когда команда играет больше с шайбой. Когда ты отнимаешь её, тогда и получаешь удаление. Мы стараемся проводить мероприятия после каждых игр, кушать салаты, есть малину», — приводит слова Разина страница «Северстали» во «ВКонтакте».

После победы череповчане поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.