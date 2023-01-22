Главный тренер «Ванкувера» Будро отправлен в отставку, Гончар вошёл в новый штаб клуба

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро и его помощник Трент Калл отправлены в отставку, сообщает официальный сайт «косаток».

Рик Токкет стал 21-м главным тренером в истории клуба. Адам Фут был назначен помощником тренера, а Сергей Гончар был нанят тренером по развитию защиты.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность Брюсу и Тренту за их вклад в эту организацию. Мы ценим их самоотверженность и желаем им всего наилучшего. Это было непростым решением, но мы чувствовали, что оно необходимо для нашего клуба», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин.

Под руководством Будро «косатки» сыграли 46 матчей и одержали 11 побед в основное время, четыре — в овертаймах и ещё три — в серии буллитов. Команда занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.