Главный тренер «Ванкувера» Будро отправлен в отставку, Гончар вошёл в новый штаб клуба

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро и его помощник Трент Калл отправлены в отставку, сообщает официальный сайт «косаток».
Рик Токкет стал 21-м главным тренером в истории клуба. Адам Фут был назначен помощником тренера, а Сергей Гончар был нанят тренером по развитию защиты.
«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность Брюсу и Тренту за их вклад в эту организацию. Мы ценим их самоотверженность и желаем им всего наилучшего. Это было непростым решением, но мы чувствовали, что оно необходимо для нашего клуба», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин.
Под руководством Будро «косатки» сыграли 46 матчей и одержали 11 побед в основное время, четыре — в овертаймах и ещё три — в серии буллитов. Команда занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.
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