Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал назначение Гончара в тренерский штаб клуба

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал назначение Гончара в тренерский штаб клуба
Комментарии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Олвин прокомментировал назначение Адама Фута и Сергея Гончара помощниками нового главного тренера клуба Рика Токкета. Напомним, российский специалист будет тренером по развитию защиты.

«Мы рады пополнению нашего тренерского штаба Адамом Футом и Сергеем Гончаром. У них была долгая и успешная игровая карьера в качестве защитников НХЛ и вместе они обладают широким спектром знаний. Токкет, Фут и Гончар привносят в организацию чемпионский послужной список, и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать их в Ванкувере», — приводит слова Олвина официальный сайт «Кэнакс».

Напомним, сегодня стало известно об увольнении с поста главного тренера «косаток» Брюса Будро.

Новость по теме
Главный тренер «Ванкувера» Будро отправлен в отставку, Гончар вошёл в новый штаб клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023