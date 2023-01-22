Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал назначение Гончара в тренерский штаб клуба
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Олвин прокомментировал назначение Адама Фута и Сергея Гончара помощниками нового главного тренера клуба Рика Токкета. Напомним, российский специалист будет тренером по развитию защиты.
«Мы рады пополнению нашего тренерского штаба Адамом Футом и Сергеем Гончаром. У них была долгая и успешная игровая карьера в качестве защитников НХЛ и вместе они обладают широким спектром знаний. Токкет, Фут и Гончар привносят в организацию чемпионский послужной список, и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать их в Ванкувере», — приводит слова Олвина официальный сайт «Кэнакс».
Напомним, сегодня стало известно об увольнении с поста главного тренера «косаток» Брюса Будро.
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