Гендиректор «Салавата»: игрового кризиса нет. Команда знает, что необходимо поправить

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о последних результатах команды.

«Возвращаемся домой. Обсудим сложный для нас выезд. Игрового кризиса нет. Команда знает, что необходимо поправить», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (2:3). Для уфимцев это поражение стало уже четвёртым подряд. Это вторая худшая серия клуба в сезоне. В ноябре они проиграли в шести подряд матчах.



В следующем матче «Салават» примет дома «Ак Барс» 25 января. Это будет последнее «зелёное дерби» в регулярном чемпионате.

Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 результативных балла.