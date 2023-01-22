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Гендиректор «Салавата»: игрового кризиса нет. Команда знает, что необходимо поправить

Гендиректор «Салавата»: игрового кризиса нет. Команда знает, что необходимо поправить
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о последних результатах команды.

«Возвращаемся домой. Обсудим сложный для нас выезд. Игрового кризиса нет. Команда знает, что необходимо поправить», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (2:3). Для уфимцев это поражение стало уже четвёртым подряд. Это вторая худшая серия клуба в сезоне. В ноябре они проиграли в шести подряд матчах.

В следующем матче «Салават» примет дома «Ак Барс» 25 января. Это будет последнее «зелёное дерби» в регулярном чемпионате.

Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 результативных балла.

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