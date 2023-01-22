«В очередной раз нас наказали». Форвард «Салавата» Кадейкин — о поражении от «Локомотива»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3).

«Играли неплохо, держали игру. Концовку второго периода надо было доводить до победы, потому что дальше можно было сыграть от обороны. В очередной раз нас наказали.

Что общего в четырёх поражениях подряд? Самое главное, что бросается в глаза — в трёх из четырёх последних игр вели со счётом 1:0 и пропускали. Эти моменты нужно дорабатывать, тогда будет результат, который нам нужен», — приводит слова Кадейкина официальный сайт «Салавата Юлаева».

После поражения уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 результативных балла. В следующем матче «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» 25 января.