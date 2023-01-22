Брюс Будро рассказал о своей отставке с поста главного тренера «Ванкувера»

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро рассказал о своей отставке.

«Я думал, что всё закончится в ноябре, когда были сказаны определённые вещи. Но этого не произошло. Мы продолжали идти. Этот последний отрезок был довольно тяжёлым… Ребята выложились по полной. Я так горжусь ими. Все они хотели победить. Люди не понимают, как сильно они хотят побед. А потом, когда они не выигрывают, они расстраиваются. Но они приходили и работали каждый день на тренировке. Они слушали всё, что я говорил, и выполняли мои установки. Отличная группа парней, которые, как я думаю, с приходом Токкета начнут прибавлять», — цитирует Будро официальный сайт НХЛ.

Напомним, в новый тренерский штаб «косаток» вошли Адам Фут и Сергей Гончар.