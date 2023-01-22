Хьюз — третий игрок в истории франшизы «Нью-Джерси» по скорости достижения 30 шайб

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт первый период, счёт 1:1.
Счёт в матче на 56-й секунде открыл Джек Хьюз с передачи Даги Хэмилтона. Эта шайба стала для Хьюза 30-й в 46-м матче в текущем сезоне. По этому показателю он — третий в истории франшизы клуба, сообщает пресс-служба клуба. Быстрее него 30 голов в сезоне забивали Клод Лемье (45 игр в сезоне-1991/1992) и Пол Гарднер (44 игры в сезоне-1977/1978 за клуб «Колорадо Рокиес», до переезда в Нью-Джерси).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Хьюз до этого матча в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков.
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