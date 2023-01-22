Кросби обошёл Кита Ткачука и вышел на 33-е место по голам в истории НХЛ
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт второй период, счёт 1:1.
На седьмой минуте первого периода счёт в матче сравнял форвард «пингвинов» Сидни Кросби с передач Джеффа Питри и Джейка Гюнцеля. Таким образом, Кросби забросил 539-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на 33-е место по голам в истории лиги, опередив Кита Ткачука, сообщает пресс-служба НХЛ.
Напомним, Кросби в этом матче набрал своё 1463-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге и обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 1462 результативных балла в заокеанской карьере.
В следующем матче «пингвины» сыграют с «Флоридой Пантерз».
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