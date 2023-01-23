Нападающий «Витязя» Яровой — о драфте НХЛ: парочка клубов уже разговаривала со мной

Форвард «Витязя» Станислав Яровой рассказал о драфте НХЛ – 2023 и о том, дают ли ему команды НХЛ советы касательно подготовки.

«Слежу за новостями по поводу ближайшего драфта НХЛ? Я видел рейтинги — мне их постоянно друзья скидывают, люди из молодёжки «Витязя». Я сейчас 53-й в рейтинге. Драфт есть драфт. Жду его. В прошлом году мог быть выбран на нём, но получилось так, что не задрафтовали меня. Посмотрим, что будет ближайшим летом. Быть задрафтованным интересно — это позволяет убедиться, что за мной следят за океаном.

Клубы НХЛ связывались, проводили преддрафтовые интервью? Да, парочка клубов уже разговаривала со мной. Были интервью со скаутами, которые спрашивали про мою жизнь, про школу, про мои цели.

Команды НХЛ дают советы по части питания и подготовки? Со мной такого не было. Всё-таки я уже играю за команду КХЛ. А тут и так на высоком уровне поставлена работа в плане подготовки, организации режима питания. Все понимают, что тренерский штаб и персонал на таком уровне способны это всё организовать сами, поэтому из клубов НХЛ по этой части каких-то советов не дают. А я ведь не только в этом сезоне тренировался с основой, но и к прошлому готовился в главной команде. Но тогда мне шанса дебютировать в КХЛ не дали. Прошлогодние сборы для меня были уже вторыми в основе. Так что все всё понимают, поэтому просто на связи с ними, но не более того», — приводят слова Ярового «Известия».

19-летний нападающий в текущем сезоне провёл за подмосковный клуб 35 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности «+1».