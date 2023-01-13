Центральное скаутское бюро НХЛ оценило шансы Мичкова на драфте-2023

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги оценило шансы игроков на драфте-2023 и составило свои топ-10 — для североамериканцев и для европейцев, сообщает пресс-служба НХЛ.

Так, российский нападающий «Сочи» Матвей Мичков занял второе место среди европейцев в рейтинге. Хоккеист южной команды уступает только шведскому центрфорварду Лео Карлссону. Третье место занял другой швед, защитник Аксель Сандин-Пелликка. Четвёртая строчка осталась за словацким центральным нападающим Далибором Дворски, пятая — за чешским левым крайним форвардом Эдуардом Шале.

На восьмой позиции оказался российский защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

Отметим, что рейтинг хоккеистов из Северной Америки возглавил канадский нападающий Коннор Бедард.