Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Центральное скаутское бюро НХЛ оценило шансы Мичкова на драфте-2023

Центральное скаутское бюро НХЛ оценило шансы Мичкова на драфте-2023
Комментарии

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги оценило шансы игроков на драфте-2023 и составило свои топ-10 — для североамериканцев и для европейцев, сообщает пресс-служба НХЛ.

Так, российский нападающий «Сочи» Матвей Мичков занял второе место среди европейцев в рейтинге. Хоккеист южной команды уступает только шведскому центрфорварду Лео Карлссону. Третье место занял другой швед, защитник Аксель Сандин-Пелликка. Четвёртая строчка осталась за словацким центральным нападающим Далибором Дворски, пятая — за чешским левым крайним форвардом Эдуардом Шале.

На восьмой позиции оказался российский защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.

Отметим, что рейтинг хоккеистов из Северной Америки возглавил канадский нападающий Коннор Бедард.

Новость по теме
Мичков установил новый клубный рекорд ХК «Сочи» в матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023