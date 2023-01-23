Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Будро — 3-й тренер в НХЛ по проценту набранных очков среди специалистов с 800+ матчами

Будро — 3-й тренер в НХЛ по проценту набранных очков среди специалистов с 800+ матчами
Комментарии

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро, уволенный со своего поста накануне, является третьим тренером в истории НХЛ по проценту набранных очков среди специалистов, которые провели не менее 800 матчей в лиге, сообщает StatsCentre в своём «твиттере».

Его процент набранных очков составляет 62,6. На втором месте восьмикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера «Монреаль Канадиенс» Гектор «То» Блэйк с 63,4% набранных очков. Лидером является Скотти Боумэн, который становился обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера девять раз, что является рекордом НХЛ. Процент очков у Боумэна — 65,7.

Напомним, Будро на посту главного тренера «Ванкувера» сменил Рик Токкет, который стал 21-м главным тренером в истории клуба. Адам Фут был назначен помощником тренера, а Сергей Гончар стал тренером по развитию защиты.

Новость по теме
Брюс Будро рассказал о своей отставке с поста главного тренера «Ванкувера»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023