Будро — 3-й тренер в НХЛ по проценту набранных очков среди специалистов с 800+ матчами

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро, уволенный со своего поста накануне, является третьим тренером в истории НХЛ по проценту набранных очков среди специалистов, которые провели не менее 800 матчей в лиге, сообщает StatsCentre в своём «твиттере».
Его процент набранных очков составляет 62,6. На втором месте восьмикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера «Монреаль Канадиенс» Гектор «То» Блэйк с 63,4% набранных очков. Лидером является Скотти Боумэн, который становился обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера девять раз, что является рекордом НХЛ. Процент очков у Боумэна — 65,7.
Напомним, Будро на посту главного тренера «Ванкувера» сменил Рик Токкет, который стал 21-м главным тренером в истории клуба. Адам Фут был назначен помощником тренера, а Сергей Гончар стал тренером по развитию защиты.
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