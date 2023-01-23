Костин: Макдэвид — это чит в игре «Эдмонтона». У него должна быть своя лига

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин рассказал об игре своего одноклубника Коннора Макдэвида.

«Макдэвид очень добрый в общении парень и большой профессионал в работе. Настоящий капитан с лидерскими качествами. Коннор постоянно помогает молодым ребятам, а как только меня обменяли, то он первым подошёл и познакомился.

Что сказал? «Привет, меня зовут Коннор». Я говорю, что это необязательно, поскольку и так знаю, кто он (смеётся). Макдэвид — классный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он постоянно помогает мне на тренировках и подсказывает. То же самое делают и Леон Драйзайтль, и Зак Хаймэн. Они настроены по-доброму и стараются всегда помогать молодым ребятам.

Коннору на льду многое даётся очень легко по сравнению с остальными. Такое бывает в видеоиграх, когда ты скачиваешь чит-коды и всех побеждаешь. Макдэвид — это наш чит в игре (смеётся). Так-то у него должна быть своя лига», — цитируют Костина «Известия».

23-летний российский нападающий провёл за «Эдмонтон» 32 игры, в которых набрал 13 (9+4) очков.