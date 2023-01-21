Журналист Sportsnet сравнил Костина с Драго — русским боксёром из фильма «Рокки»

Журналист Sportsnet Марк Спектор считает, что российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин быстро стал любимчиком болельщиков «Ойлерз», и сравнил россиянина с персонажем фильма про боксёров.
«Костин расположил к себе своих товарищей по команде и руководство «Ойлерз» до такой степени, что наверняка забронировал себе новый контракт с клубом будущим летом. Среди фанатов он стал любимчиком и обошёл в этой роли Ессе Пульюярви.
Пока, Бизон Кинг. Привет, Драго — русский боксёр из фильма «Рокки». Если бы вы получили этого парня в крайний срок обмена, он стоил бы вам выбора во втором раунде, и это была бы отличная сделка. Костин стабилизировал третье звено с Райаном Ньюджент-Хопкинсом и Маттиасом Янмарком, он лидирует в «Ойлерз» по количеству силовых приёмов в пересчёте на 60 минут (16,54), трижды поучаствовав в драках», — цитирует журналиста Sportsnet.
В текущем сезоне на счету Костина 13 (9+4) очков в 31 матче и 43 минуты штрафного времени. В текущем сезоне россиянин поучаствовал в трёх драках, за которые получил пятиминутные штрафы.
- 21 января 2023
-
14:54
-
14:33
-
14:11
-
13:40
-
13:13
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
11:46
-
11:25
-
10:58
-
10:23
-
10:00
-
09:36
-
09:13
-
08:38
-
08:26
-
08:04
-
07:09
-
05:42
- 20 января 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
20:54
-
20:32