Журналист Sportsnet сравнил Костина с Драго — русским боксёром из фильма «Рокки»

Журналист Sportsnet Марк Спектор считает, что российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин быстро стал любимчиком болельщиков «Ойлерз», и сравнил россиянина с персонажем фильма про боксёров.

«Костин расположил к себе своих товарищей по команде и руководство «Ойлерз» до такой степени, что наверняка забронировал себе новый контракт с клубом будущим летом. Среди фанатов он стал любимчиком и обошёл в этой роли Ессе Пульюярви.



Пока, Бизон Кинг. Привет, Драго — русский боксёр из фильма «Рокки». Если бы вы получили этого парня в крайний срок обмена, он стоил бы вам выбора во втором раунде, и это была бы отличная сделка. Костин стабилизировал третье звено с Райаном Ньюджент-Хопкинсом и Маттиасом Янмарком, он лидирует в «Ойлерз» по количеству силовых приёмов в пересчёте на 60 минут (16,54), трижды поучаствовав в драках», — цитирует журналиста Sportsnet.

В текущем сезоне на счету Костина 13 (9+4) очков в 31 матче и 43 минуты штрафного времени. В текущем сезоне россиянин поучаствовал в трёх драках, за которые получил пятиминутные штрафы.