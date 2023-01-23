Александр Шаров из «Сибири» признан лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов прошедшей недели в КХЛ.

Лучшим вратарём в четвёртый раз в карьере признан Евгений Аликин («Амур»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну «на ноль». По воротам Аликина было нанесено 67 бросков, из которых он отразил 98,51%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В матче с «Адмиралом» (1:0) Аликин побил клубный рекорд по победам в КХЛ (65).

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший три (0+3) очка в трёх матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На счету Никишина также четыре силовых приёма и два заблокированных броска. В матче с «Торпедо» он побил клубный рекорд по очкам для защитников в регулярном чемпионате, набрав 43-е очко в сезоне.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Александр Шаров («Сибирь»), набравший шесть (3+3) очков в трёх матчах недели. Шаров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с «Барысом» (2:1) стала победной для его команды. На его счету также семь силовых приёмов и два заблокированных броска.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниэль Усманов («Спартак»), набравший два (2+0) очка. В игре с «Автомобилистом» Усманов сделал свой первый дубль в КХЛ. На его счету также два отбора шайбы.