Главный тренер «Сибири» назвал причины обидного поражения в матче с «Амуром»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Амуром».



«Сегодня мы правильную игру и правильный хоккей показывали до восьмой минуты. После этого команда сбилась непонятно на что. Полностью прекратила выполнять игровое задание. Чувствовалась недооценка соперника. Куча потерь на входе в зону, куча удалений ненужных, куча всего, в чём разобраться тяжело. Игра и самоотдача наших игроков не удовлетворила нас.



В большинстве поменяли местами Бутузова и Пьянова? Большинство волнует уже не первый матч. Играем практически без опасных моментов. Всё равно работаем над этим, не думаю, что у нас плохое большинство. Парням надо понять, что они хотят, выходя на поле. Много ошибок в передачах, очень много. Так непозволительно «пять на четыре» играть. Хотят вывести в чистую на бросок, но это тяжело делать в современном хоккее, где люди очень плотно играют. Бросали, но вратаря мало закрывали. Безобразно лезли на пятак. Страсти никакой не было. Размазанная игра. Отдали нам периметр, мы по нему красиво катались. Не особо лезли. Очень лёгкие голы забили. Я считаю, они нетрудовые. Правильно всё было сделано, но, не прикладывая больших усилий, забили голы. Думаю, что это подломило, начали маленько неправильно играть», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.