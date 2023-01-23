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«Амур» отыгрался с 1:4 в матче с лидером Востока «Сибирью» и победил, забив подряд 5 голов

«Амур» отыгрался с 1:4 в матче с лидером Востока «Сибирью» и победил, забив подряд 5 голов
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:3, 2:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
1:0 Пьянов (Шаров) – 00:23 (5x5)   2:0 Голубев (Овчинников) – 05:33 (5x5)   3:0 Яковлев (Основин, Чесалин) – 07:49 (5x5)   3:1 Балдаев (Николишин, Бочаров) – 15:17 (5x5)   4:1 Пьянов (Мёрфи, Красоткин) – 20:14 (5x5)   4:2 Гребёнкин (Дубакин, Ли) – 22:15 (5x4)   4:3 Ли (Гребёнкин) – 38:37 (5x4)   4:4 Махановский (Грецкий, Шаров) – 40:28 (5x5)   4:5 Дубакин (Гиздатуллин) – 41:45 (5x5)   4:6 Гребёнкин – 48:55 (5x5)

На 24-й секунде матча Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд. На шестой минуте Денис Голубев после паса Дмитрия Овчинникова удвоил преимущество хозяев, а на восьмой минуте Алексей Яковлев забил третий гол. На 16-й минуте Виктор Балдаев отыграл одну шайбу. На 21-й минуте Валентин Пьянов оформил дубль, сделав счёт 4:1 в пользу «Сибири».

На 23-й минуте Никита Гребёнкин отыграл ещё один гол, а на 39-й минуте Кэмерон Ли сократил отставание до минимума. На 29-й секунде третьего периода Павел Махановский сравнял счёт. Через 77 секунд Сергей Дубакин с передачи Артура Гиздатуллина вывел «Амур» вперёд. На 46-й минуте Валентин Пьянов не смог реализовать буллит — Евгений Аликин отразил бросок. На 49-й минуте Никита Гребёнкин оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что до этой встречи «Амур» занимал предпоследнее место на Востоке, лишь по дополнительным показателям опережая идущий последним «Трактор». «Сибирь» — лидер конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 25 января в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Нефтехимик» 26 января примет «Сибирь».

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