«Амур» отыгрался с 1:4 в матче с лидером Востока «Сибирью» и победил, забив подряд 5 голов

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (1:3, 2:1, 3:0).

На 24-й секунде матча Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд. На шестой минуте Денис Голубев после паса Дмитрия Овчинникова удвоил преимущество хозяев, а на восьмой минуте Алексей Яковлев забил третий гол. На 16-й минуте Виктор Балдаев отыграл одну шайбу. На 21-й минуте Валентин Пьянов оформил дубль, сделав счёт 4:1 в пользу «Сибири».

На 23-й минуте Никита Гребёнкин отыграл ещё один гол, а на 39-й минуте Кэмерон Ли сократил отставание до минимума. На 29-й секунде третьего периода Павел Махановский сравнял счёт. Через 77 секунд Сергей Дубакин с передачи Артура Гиздатуллина вывел «Амур» вперёд. На 46-й минуте Валентин Пьянов не смог реализовать буллит — Евгений Аликин отразил бросок. На 49-й минуте Никита Гребёнкин оформил дубль.

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Отметим, что до этой встречи «Амур» занимал предпоследнее место на Востоке, лишь по дополнительным показателям опережая идущий последним «Трактор». «Сибирь» — лидер конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 25 января в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Нефтехимик» 26 января примет «Сибирь».