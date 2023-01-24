Майкл Бантинг не смог реализовать буллит против Ильи Сорокина. Видео

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



На 36-й минуте Майклу Бантингу выпала возможность исполнить буллит. Но российский голкипер Илья Сорокин не позволил ему забить.

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В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Вильям Нюландер, отметившийся дублем, Джон Таварес, Калле Йернкрок, а также Остон Мэттьюс. Примечательно, что российский голкипер Илья Самсонов в моменте с голом Тавареса записал на свой счёт результативную передачу.



У гостей дублем в этом матче отметился Андерс Ли. Сорокин совершил по ходу матча 32 спасения.