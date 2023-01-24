Козлов: «Ак Барс» стал играть по-другому, Билялетдинов привнёс своё

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом» и отметил, что казанский клуб изменил свою игру с приходом Зинэтулы Билялетдинова. Матч состоится завтра, 25 января, в Уфе и начнётся в 17:00 мск.
«Это уже шестой матч с «Ак Барсом». Сейчас у нас череда поражений, поэтому серьёзно готовимся к завтрашнему матчу. Обидно то, что мы вели и пропустили на последних минутах второго периода что в Ярославле, что в Казани. Нужно играть более сконцентрировано и не допускать ошибок.
Если посмотреть на время, которое мы проводим в зоне атаки, то я бы не сказал, что мы играем в откат. «Ак Барс» — опасный соперник, посмотрите на их состав. Против них надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке. Они стали играть по-другому, Зинэтула Билялетдинов привнёс своё», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
В сезонной серии между командами «Ак Барс» ведёт со счётом 3-2. «Салават Юлаев» имеет текущую серию из четырёх поражений, казанский клуб выиграл последние четыре своих матча.
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