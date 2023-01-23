У «Салавата» новый кризис, «Сочи» уже точно без плей-офф. Итоги игрового дня КХЛ

22 января в рамках регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Москве ХК «Сочи» играл первый матч после увольнения Сергея Светлова. Встряска никакого быстрого эффекта не принесла: команда, которую теперь возглавляет Дмитрий Кокорев, всухую уступила «Спартаку», забившему оба безответных гола в течение полутора минут в середине первого периода.

Южане теперь потеряли даже математические шансы на плей-офф, красно-белые же слегка укрепили свои позиции на седьмом месте Запада.

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Игра в Мытищах оказалась ещё засушливее матча в Мегаспорте. «Куньлунь» и «Витязь» за 60 минут игрового времени сподобились лишь на один гол, автором которого стал форвард гостей Иван Зинченко. Вратарь «Витязя» Максим Дорожко оформил шат-аут, отразив 33 броска «драконов».

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В Ярославле «Локомотив» принимал кризисный в последнее время «Салават Юлаев». В этом матче долго держался счёт 0:0, и только гол Данила Алалыкина в большинстве на 35-й минуте открыл голевой кран. Правда, только для «Локомотива». Ярославцы быстро отыгрались усилиями Ивана Чеховича, а ровно через минуту Максим Шалунов уже вывел железнодорожников вперёд.

В третьем периоде Павел Красковский забросил решающую шайбу в матче, и гол Григория Панина на 57-й минуте уже ничего не изменил, разве что позволил интриге прожить до самого конца.



Благодаря победе «Локомотив» вернулся на третье место Запада, «Салават» же понемногу закрепляется на шестой позиции Востока.

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В Нижнекамске «Нефтехимик» встречался с «Авангардом». Все голы в этой встрече случились в первом периоде: Андрей Белозёров и Ансель Галимов организовали для «волков» 2:0 к 12-й минуте, а Сергей Толчинский в большинстве отыграл одну шайбу под занавес отрезка.



В оставшееся время «Авангард» пытался отыграться, создал немало шикарных моментов, но «Нефтехимик» вцепился зубами в столь нужную ему победу, да и Андрей Тихомиров в воротах нижнекамцев провёл потрясающий матч. Успех «волков» вернул их в кубковую восьмёрку, отчаянная борьба за места в плей-офф в конференции продолжается. «Авангард» же упустил возможность забраться на второе место в конференции, но в целом остался при своём.

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В Череповце важнейший очный матч проводили конкуренты за последние путёвки в плей-офф на Западе – «Северсталь» и минское «Динамо».

Белорусский клуб открыл счёт в первом периоде и удерживал минимальное преимущество до начала третьего периода, когда череповчане перевернули игру на 180 градусов. Сначала Адам Лишка отличился в большинстве, а на 46-й минуте Максим Колмыков огорчил Алексея Колосова и всю хоккейную Беларусь.



Отыграться минчане уже не смогли. Победа вернула команду Андрея Разина в зону плей-офф, но «зубры» отстают от череповчан лишь на одно очко. Вся борьба здесь впереди.

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Расписание матчей на 23 января