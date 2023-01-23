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Результаты матчей КХЛ 22 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ 23 января

У «Салавата» новый кризис, «Сочи» уже точно без плей-офф. Итоги игрового дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги игрового дня КХЛ за 22 января
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«Нефтехимик» крушит топ-клубы, «Северсталь» вернулась в кубковую восьмёрку на Западе.

22 января в рамках регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Локтионов (Талалуев, Хохлачёв) – 08:12 (5x4)   2:0 Цыплаков (Кин, Ручкин) – 09:33 (5x5)

В Москве ХК «Сочи» играл первый матч после увольнения Сергея Светлова. Встряска никакого быстрого эффекта не принесла: команда, которую теперь возглавляет Дмитрий Кокорев, всухую уступила «Спартаку», забившему оба безответных гола в течение полутора минут в середине первого периода.

Южане теперь потеряли даже математические шансы на плей-офф, красно-белые же слегка укрепили свои позиции на седьмом месте Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Зинченко (Гончаров, Волгин) – 36:46 (5x5)

Игра в Мытищах оказалась ещё засушливее матча в Мегаспорте. «Куньлунь» и «Витязь» за 60 минут игрового времени сподобились лишь на один гол, автором которого стал форвард гостей Иван Зинченко. Вратарь «Витязя» Максим Дорожко оформил шат-аут, отразив 33 броска «драконов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Мухамадуллин, Дроздов) – 34:17 (5x4)   1:1 Чехович (Полунин) – 37:49 (5x5)   2:1 Шалунов (Берёзкин, Алексеев) – 38:49 (5x4)   3:1 Красковский (Чехович, Полунин) – 53:27 (5x5)   3:2 Панин – 56:26 (5x5)

В Ярославле «Локомотив» принимал кризисный в последнее время «Салават Юлаев». В этом матче долго держался счёт 0:0, и только гол Данила Алалыкина в большинстве на 35-й минуте открыл голевой кран. Правда, только для «Локомотива». Ярославцы быстро отыгрались усилиями Ивана Чеховича, а ровно через минуту Максим Шалунов уже вывел железнодорожников вперёд.

В третьем периоде Павел Красковский забросил решающую шайбу в матче, и гол Григория Панина на 57-й минуте уже ничего не изменил, разве что позволил интриге прожить до самого конца.

Благодаря победе «Локомотив» вернулся на третье место Запада, «Салават» же понемногу закрепляется на шестой позиции Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Белозёров (Чивилёв, Леонтьев) – 05:27 (5x5)   2:0 Галимов (Кизимов) – 11:29 (5x5)   2:1 Толчинский (Чистяков, Грицюк) – 18:47 (5x4)

В Нижнекамске «Нефтехимик» встречался с «Авангардом». Все голы в этой встрече случились в первом периоде: Андрей Белозёров и Ансель Галимов организовали для «волков» 2:0 к 12-й минуте, а Сергей Толчинский в большинстве отыграл одну шайбу под занавес отрезка.

В оставшееся время «Авангард» пытался отыграться, создал немало шикарных моментов, но «Нефтехимик» вцепился зубами в столь нужную ему победу, да и Андрей Тихомиров в воротах нижнекамцев провёл потрясающий матч. Успех «волков» вернул их в кубковую восьмёрку, отчаянная борьба за места в плей-офф в конференции продолжается. «Авангард» же упустил возможность забраться на второе место в конференции, но в целом остался при своём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Меркли (Сапего, Алистров) – 14:09 (5x4)   1:1 Лишка (Петунин, Пресс) – 40:43 (5x4)   2:1 Колмыков (Думбадзе) – 45:23 (5x5)

В Череповце важнейший очный матч проводили конкуренты за последние путёвки в плей-офф на Западе – «Северсталь» и минское «Динамо».

Белорусский клуб открыл счёт в первом периоде и удерживал минимальное преимущество до начала третьего периода, когда череповчане перевернули игру на 180 градусов. Сначала Адам Лишка отличился в большинстве, а на 46-й минуте Максим Колмыков огорчил Алексея Колосова и всю хоккейную Беларусь.

Отыграться минчане уже не смогли. Победа вернула команду Андрея Разина в зону плей-офф, но «зубры» отстают от череповчан лишь на одно очко. Вся борьба здесь впереди.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание матчей на 23 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Меркли (Сапего, Алистров) – 14:09 (5x4)   1:1 Лишка (Петунин, Пресс) – 40:43 (5x4)   2:1 Колмыков (Думбадзе) – 45:23 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
ЦСКА
Москва
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