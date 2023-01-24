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В «Салавате Юлаеве» рассказали о сроках возвращения канадского форварда Хо-Сэнга

В «Салавате Юлаеве» рассказали о сроках возвращения канадского форварда Хо-Сэнга
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг тренируется на льду и будет готов к матчам плей-офф, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Хо-Сэнг тренируется на льду. Прямо сейчас катается. Идёт восстановление. Мы изначально сообщали, что характер травмы тяжёлый и восстановление будет долгим. Восстановление идёт медленнее, чем предполагалось. Тем не менее он на льду, работает. Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф», — сообщила пресс-служба уфимского клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, канадский форвард получил травму в первом матче сезона уфимцев с питерским СКА (2:3 ОТ). В дебютной игре Хо-Сэнг отдал результативную передачу. В начале января генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщал, что Хо-Сэнг активно восстанавливается, катается и готовится к возвращению к матчам КХЛ.

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