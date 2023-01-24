«Приезжаешь и смотришь на всё выпученными глазами». Рыбин — об игре в Канаде

Бывший нападающий клубов Суперлиги и КХЛ Максим Рыбин вспомнил, как в 18-летнем возрасте в 1999 году дебютировал за юниорскую канадскую команду «Сарния Стинг».

«Язык для молодого парня не большая проблема — месяца через четыре уже начал общаться. А сама жизнь, да, другая. Во всём. Приезжаешь и смотришь на всё выпученными глазами. Не жалею ли, что уехал в Канаду? Я думал об этом уже в зрелом возрасте. И пришёл к выводу, что однозначного ответа нет. Да и посоветоваться тогда было не с кем. Сейчас решения принимать проще — больше информации. Но вообще Канада дала многое. Например, в плане характера. Да и в целом во всех трёх лигах Онтарио реально качественный хоккей. С другой стороны, я лишился возможности сыграть на молодёжных чемпионатах мира. В общем, были и плюсы, и минусы.

Что посоветую нынешнему поколению молодых игроков? Если здесь застой, что-то не получается — можно съездить. А если есть перспектива, то нет смысла. В России есть всё для развития — институт сборных, лиги, клубы, финансы. За всеми одарёнными игроками следят. Достаточно сыграть год-два, и уже «на карандаше», — цитирует Рыбина официальный сайт КХЛ.

Рыбин выступал за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», новокузнецкий «Металлург», СКА, «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и «Салават Юлаев». Нападающий завершил карьеру в возрасте 38 лет летом 2020 года.