Рыбин: если бы добрал до цифры в 1000 матчей за карьеру, уходить было бы легче

Известный нападающий Максим Рыбин прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.

«Сильно ли переживал из-за того, что теперь никому из клубов как хоккеист не нужен? Старался подбодрить себя, что у меня была интересная, насыщенная карьера. Дай бог такую каждому. Глобально понимаю, что хоккей прошёл. Спасибо Господу, что избавил меня от серьёзных травм. Если и пропускал много игр, то из-за решения тренеров, а не по каким-то другим причинам. Что говорить, если не хватило всего девяти матчей до 1000 игр.

Поначалу, конечно, переживал. Организм требовал игры, тренировок, эмоций от нахождения в команде, в раздевалке. Сейчас уже немного успокоился. 1000 матчей? Если бы добрал до этой цифры, уходить было бы легче.

Соглашусь ли, если клуб КХЛ предложит контракт? (Смеется.) Не откажусь! Придётся вернуться. Даже без денег готов играть. Три недели мощной подготовки, и буду в строю. Мне не так много времени нужно, чтобы добрать форму. Знаю всё тело вдоль и поперёк», — приводит слова Рыбина «Матч ТВ».