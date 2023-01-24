Крикунов — о работе Знарка в «Ак Барсе»: из любого хорошего игрока можно сделать плохого

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал про период работы Олега Знарка в «Ак Барсе» и оценил игру нападающего клуба Дмитрия Кагарлицкого.

«Почему у «Ак Барса» сначала не получилось вообще ничего — ужасная статистика, Кагарлицкий вообще пропускал игры? Если конкретно по Кагарлицкому, он всегда так начинает сезон. Просто надо знать, что Кагарлицкий с места в карьер не берёт, он как бы вкатывается. Месяц надо дать человеку, через месяц он начнёт играть и догонит всех, кто вперёд ушёл. Олег Знарок, возможно, не знал этого и начал его сажать. Из любого хорошего игрока можно сделать плохого. Из плохого сделать хорошего — это уже сложнее.

Когда они набрали такой состав, все думали — и я в том числе — что сейчас они пойдут. Правда, я думал, они ещё Яшкина возьмут. Тогда бы вообще проблем там не было. Я когда посмотрел состав, подумал, что надо Петрова к ним поставить — и это звено будет играть. А там ротация пошла: то Петрова поставят, то Радулова, то Воронкова пробовали. Вадим Шипачёв — созидающий, он сам строит игру своей тройки. Самое главное — не надо им мешать. Он сам сделает всё, и они будут играть», — приводит слова Крикунова сайт КХЛ.

Дмитрий Кагарлицкий в текущем сезоне провёл 51 матч и набрал 22 (9+13) очка.