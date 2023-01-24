Крикунов: «баллоны» — это ведь не только физика, это и психология: преодолеть себя

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал про использование «баллонов» в тренировках.

«Как придумал «баллоны»? У нас были такие баллончики маленькие, когда я был в рижском «Динамо». Молодые ребята физически уступают взрослым игрокам, их надо было как-то форсировать. От той работы, которую делаешь «на земле», на лёд переносится всего 25-30 %, потому что работают другие мышцы. И вот мы с Иваном Александровичем Кривоносовым (мы вдвоём были, это сейчас делать ничего не надо: есть тренер по физподготовке, тренер по вратарям, тренер по защитникам) думали: что сделать. И тогда попробовали эти колёса, и они у нас пошли; парни окрепли, возмужали.

Вообще, это ведь не только физика, это и психология тоже: преодолеть себя. Особенно на последних метрах — кто-то борется, а кто-то сдаётся; надо через «не могу» себя заставить», — цитирует Крикунова сайт КХЛ.

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